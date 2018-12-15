SPOR

Sivasspor, hayatını kaybeden taraftar Eren Dolak'ın adını yaşatacak

SİVASSPOR HABERLERİ  | 15.12.2018 15:58 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasındaki karşılaşmanın ardından kalp krizi geçirerek ölen taraftar Eren Dolak'ın adı, Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki 9 numaralı girişte yaşatılacak.

Sivasspor, hayatını kaybeden taraftar Eren Dolak'ın adını yaşatacak

Sivasspor, Dolak'ın Yeni 4 Eylül Stadı'na son kez giriş yaptığı Osman Seçilmiş Tribünü 9 nolu kapıya "Eren Dolak Girişi" adını verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, statta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, geçen hafta Göztepe galibiyetiyle mutlu olduklarını ancak Eren Dolak'ın ölüm haberini alınca çok üzüldüklerini söyledi.

Futbolun, taraftarıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle bir bütün olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Eren de bu bütünün bir parçasıydı, Eren'e sahip çıkmamız gerekiyordu. Sivasspor taraftarının da vefası, bunu yüreğinde hissetmeleri çok anlamlı oldu. Aramızdan ayrıldı ama o bize özel bir misyon verdi. Eren, herkesin gönlünde, yüreğinde güzel bir iz bıraktı. Sivasspor yönetiminin hassasiyeti olağanüstü. Futbol sadece skor değil, böyle olmadığını da göstermiş olduk. Eren'e Allah'tan rahmet diliyorum."

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da "Değerli kardeşimiz Eren Dolak'ın anısını yaşatmak için yönetim kurulumuz ve Valimizle yaptığımız istişareler neticesinde kendisinin giriş yaptığı 9 numaralı kapının adını 'Eren Dolak Girişi' olarak değiştiriyoruz. Adını ölümsüzleştirmek istiyoruz. Üzgünüz, mekanı cennet olsun, biz onu unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Eren Dolak'ın Göztepe maçını izlediği Osman Seçilmiş Tribünü üst D blok 4. sıra 7 numaralı koltuğa, Eren Dolak'ın fotoğrafı konularak karanfil bırakıldı.

Törene, kulüp yöneticileri, Eren Dolak'ın arkadaşları ve taraftarlar katıldı.

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Demir Grup Sivasspor Eren Dolak

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