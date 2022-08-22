Sivasspor, İsrailli futbolcu Dia Saba'yı transfer etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pro Ligi'nde El-Nasr forması giyen 29 yaşındaki Dia Saba ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Dia Saba'ya Demir Grup Sivasspor'umuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Futbola ülkesinin Beitar Tubruk takımında başlayan Saba, ardından Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva ve Maccabi Netanya'da forma giydi.

İsrailli oyuncu 2020 yılında Çin Süper Ligi temsilcisi GZ City'ye transfer olurken, geçen sezonu El-Nasr'da geçirdi.

Kariyerinde 290 maça çıkan Dia Saba, 96 kez gol sevinci yaşadı ve 48 kez de asist yaptı.

