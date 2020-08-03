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Sivasspor, Jorge Felix'le anlaştı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 03.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, İspanyol 10 numara Jorge Felix ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sivasspor, Jorge Felix'le anlaştı

Felix bu sezon Polonya ekibi Piast Gliwice'de 33 maça çıkarken, 16 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

İspanyol futbolcu performansı ile Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçildi. Sözleşmesi biten 28 yaşındaki oyuncu, forvet arkası mevkisinin yanı sıra, sol kanat ve ileri uçta da oynayabiliyor.

Demir Grup Sivasspor'un anlaşmaya vardığı Jorge Felix yarın Türkiye'ye gelecek.

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