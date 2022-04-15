Sivasspor kafilesi, Hatay'a gitti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Hatay'a gitti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla Hatay'a ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Kafilede şu sporcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare, Moussa Konate."

Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da Yeni Hatay Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ozan Ergün görev yapacak.

