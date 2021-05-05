Sivasspor kalan 3 maçını final olarak görüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan üç maçı final olarak gördüklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta deplasmanda Gaziantep'i 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Ligin üst sıraları için Gaziantep maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini ve bunu da başardıklarını dile getiren Çalımbay, "Bugüne kadar gerçekten belki hiç bir takımın yapmadığı şeyi başardık. Çok zor durumdan iyi durumlara geldik ama bunun da sonunu getirmek çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ligde kalan haftalarda Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynayacaklarını anımsatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Kalan 3 maçımız var, bu 3 maçımızı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Takımımla, oyuncularımla hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten çok özveride bulundular, hepsi kapasitelerinin çok çok üstüne çıktı. Hep beraber güzel şeyler yaptık. Şimdi amacımız tabii ki Başakşehir maçı, tek düşüncemiz o. Arkadaşlarımın hepsiyle konuştum, 3 maçımız kalmış, üçü de final gibi maçlar. Gerçekten final gibi maçlar, sanki play-off oynuyormuşuz gibi. Onun için üç maçı da en iyi şekilde bitirirsek ondan sonra istediğimiz yerde oluruz."