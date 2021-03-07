SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı

Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı

07.03.2021 10:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı

DG Sivasspor’un kalecilerinden Ali Şaşal Vural’ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2024’e kadar uzatıldı.

Sivasspor, kaleci Ali Şaşal’ın sözleşmesini uzattı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kaleci Ali Şaşal Vural ile ilgili bilgi ekranında yer alan verilere göre, kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yeniledi. Vural’ın yeni sözleşmesi Mayıs 2024’te sona erecek.

2016 sezonunda Eskişehirspor’dan Sivasspor’a transfer olan kaleci Ali Şaşal, kırmızı-beyazlı kulüpte bu zamana kadar 51 müsabakaya çıktı. Vural, Sivasspor kariyerinde 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, toplamda 4 bin 484 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmediSivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Fenerbahçe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu!

Fenerbahçe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu!

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Süper Lig devinden Edin Visca bombası

Beşiktaş, seriye devam ediyor

Beşiktaş, seriye devam ediyor

Kulüpler Birliği'nden MHK'ya hakem çağrısı

Kulüpler Birliği'nden MHK'ya hakem çağrısı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

Ünlü mankenden, Halil Umut Meler tepkisi!

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

Diğer Haberler

Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekibinde flaş transfer

Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi

Sivasspor, son 5 maçında yenilgi yüzü görmedi

Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!

Sivasspor’un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Sivasspor’un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Sivasspor-Kayserispor: 2-0 (Maç sonucu)

Sivasspor, Yatabare ve Gradel ile 3 puanı kaptı

Rıza Çalımbay: Lig çok zor ve uzun

Rıza Çalımbay: Lig çok zor ve uzun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.