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Sivasspor kar yağışı altında çalıştı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 14.01.2021 15:21 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor kar yağışı altında çalıştı

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, yılın ilk kar yağışı altında mücadelenin hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy görev yapacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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