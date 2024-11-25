Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı altında oynanmıştı! Yayıncı kuruluş spikerinden soğuk havalar için çok ilginç öneri

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma yoğun kar yağışı altında oynandı. Görevliler maç öncesinde sahayı kaplayan karı temizledi.

SPİKERDEN ÇOK İLGİNÇ ÖNERİ

Yedek kulübesindeki futbolcular çareyi battaniyeye sarılmakta bulurken maçın spikeri Ali Okancı'dan ilginç bir öneri geldi.

Okancı, yaz mevsiminde oynanan futbol müsabakalarında verilen su molalarını hatırlatarak, "Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor. Böyle havalarda da çay molası verilse hiç fena olmaz" dedi.