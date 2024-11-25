SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı altında oynanmıştı! Yayıncı kuruluş spikerinden soğuk havalar için çok ilginç öneri

Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı altında oynanmıştı! Yayıncı kuruluş spikerinden soğuk havalar için çok ilginç öneri

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 10:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa, Sivas'ta BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede karşılaşmanın spikeri Ali Okancı'nın önerisi damga vurdu. İşte detaylar...

Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı altında oynanmıştı! Yayıncı kuruluş spikerinden soğuk havalar için çok ilginç öneri

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma yoğun kar yağışı altında oynandı. Görevliler maç öncesinde sahayı kaplayan karı temizledi.

SPİKERDEN ÇOK İLGİNÇ ÖNERİ

sivasspor_kasimpasa_canli_1732452356_8286

Yedek kulübesindeki futbolcular çareyi battaniyeye sarılmakta bulurken maçın spikeri Ali Okancı'dan ilginç bir öneri geldi.

ÇAY MOLASI...

sivasspor_kasimpasa_maci_yogun_kar_yagisi_sebebiyle_gec_basladi_1732447075_2317

Okancı, yaz mevsiminde oynanan futbol müsabakalarında verilen su molalarını hatırlatarak, "Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor. Böyle havalarda da çay molası verilse hiç fena olmaz" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Sivasspor Çay kar soğuk
En Çok Okunan Haberler
Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor

Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor

Litvanya şokta! Uçak binaya çarptı: Büyük patlama yaşandı, ölü ve yaralılar var

Litvanya şokta! Uçak binaya çarptı: Büyük patlama yaşandı, ölü ve yaralılar var

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a çok konuşulacak hoca önerisi!

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a çok konuşulacak hoca önerisi!

Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

Wanda'nın sevgilisinden Galatasaray'a hakaret!

Wanda'nın sevgilisinden Galatasaray'a hakaret!

Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Son düdükle tribünlerde arbede çıktı! Polis olaylara müdahale etti... Başkan taraftarın arasına girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.