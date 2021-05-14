Sivasspor, Kasımpaşa maçının taktiğini çalıştı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

