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Sivasspor-Kayserispor maçının ardından

21.02.2021 19:05 | Son Güncelleme:
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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: - "Gerçekten çok önemli bir karşılaşmaydı. Bir eşik atlama maçıydı" - "Bundan sonra daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz"

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, çok önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını belirtti.

Otyakmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutlaka kazanmaları gereken bir karşılamadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Gerçekten çok önemli bir karşılaşmaydı. Bir eşik atlama maçıydı." diyen Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl sahamızda çok fazla maç kazanamadık. Dolayısıyla mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcular da işin ciddiyetine varmışlardı ve bu da sahaya yansıdı. 2-0 gibi net bir skorla maçı kazandık. Rakibimiz de aslında maça iyi başladı. Bizi zorlayacaklarını da hissettirdiler ama ikinci yarı da özellikle tek bir pozisyon vermeden maçı kazanmasını bildik. Bundan sonra daha yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz. Böylece stresli süreçten biraz uzaklaşmış olduk."

Otyakmaz, geçmişte oynadıkları bir çok maça, takımda Kovid-19'lu futbolcuların çokluğu nedeniyle eksik başladıklarını da anımsatarak, "Ayrıca çok sık maç oynamamız nedeniyle de sıkıntılı bir süreç geçirdik. İnşallah bundan sonra biz de diğer takımlar da bu tür olumsuzlukların ve sakatlıkların olmadığı maçlar oynarız." diye konuştu.

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