YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sivasspor, Kişinev'e gitti

Sivasspor, Kişinev'e gitti

21.07.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Kişinev'e gitti

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Moldova'nın Petrocub takımıyla karşılaşacak Sivasspor, başkent Kişinev'e hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelerek, buradan kalkan özel uçakla Moldova'ya gitti.

Sivasspor'un Kişinev kafilesinde şu isimler yer aldı:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Coffie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan ettiAyrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu! Sosyal medyadan isyan etti
PARTNERİlk cinsel deneyimiyle ilgili anlattıkları olay olduİlk cinsel deneyimiyle ilgili anlattıkları olay oldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:43
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:38
Yatsı
22:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Temmuz Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.