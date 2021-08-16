YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

16.08.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: - "Burada, deplasmanda 1-0 galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Sivasspor Avrupa kupalarında 4 maç yaparak belli bir ritmi yakalamış bir takım"

SİVAS (AA) - Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Sezona galibiyet ile başladığımız için çok mutluyuz." dedi.

Parlatan, karşılaşmanın ardından Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor hücum geçişlerinde etkili olan bir takım olduğunu buna karşın önemli bir galibiyet elde ettiklerini kaydetti.

Karşılaşmada istedikleri futbolu 90 dakikaya yayamadıklarını ifade eden Parlatan şunları kaydetti:

"Belki maçın ilk devresinin son 15 dakikasında bu düzenden biraz koptuk, biraz uzaklaştık. Neticede oyun dengeliydi. Her iki takım da birbiri için tehdit oluşturdu. Futbolda bazen böyle hatalar sonucu belirleyebiliyor. Bizim adımıza şanslı bir durumdu. Burada, deplasmanda 1-0 galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Sivasspor, Avrupa kupalarında 4 maç yaparak belli bir ritmi yakalamış bir takım. Bizim için sezonun ilk maçında bu bir dezavantajdı. Ama bu sahada görülmedi. Dengeli bir oyun oldu. Takımımız gerçekten takım savunmasını çok iyi yaptı. Hep birlikte savunduk, kompakt bir oyun sergiledik. Zaman zaman oyunu domine ederek hızlı hücum geçişlerinde etkili olmaya çalıştık. Neticesinde galip geldik."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdikİstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdik
Koronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyorKoronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyor
Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdiSivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi

Sivas Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:39
Öğle
12:41
İkindi
16:28
Akşam
19:33
Yatsı
21:01

Sivas Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Nasuhoğlu Eczanesi
Merkez
Subaşı Eczanesi
Merkez
Taşhan Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.