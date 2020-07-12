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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Üçüncülüğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.07.2020 23:36 | Son Güncelleme

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Üçüncülüğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek sezonu 3. sırada bitirme yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otyakmaz, "Ligi üçüncü bitirmemiz için mutlak kazanmamız gereken, doğrudan rakibimizle oynadığımız bir karşılaşmaydı. Sezonun ilk yarısındaki oyunumuzdan bir parça izleyebildik. Zaten o futbolu oynadıktan sonra galip gelmek işten bile değil. Bugün kazandık. Üçüncülüğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki şampiyonluk yarışını değerlendiren kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, "Şampiyonluk yarışı şekillenmeye başladı. Çok önemli avantajlar elde edildi. Bu saatten sonra bu avantajların eriyip bitmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Ligin olduğu gibi şekillenme ihtimalini yüksek görüyorum." ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı yeni yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, "Bazı görüşmeler yaptık. Herkes fikrini söyledi. Sanırım o fikirlerden bir çıkarım yapıldı ve böyle bir durum ortaya çıktı. Ancak çok fazla acele edilmesinin faydalı olacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş, özümseye özümseye gidilmeli. Sözleşmeler var. Bunlardan kulüpler büyük zarar görebilir. Yabancı oyuncu sayısının yavaş yavaş, zaman içinde indirilmesinden yanayım." değerlendirmesinde bulundu.

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