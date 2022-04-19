Sivasspor kupada Alanyaspor'a konuk olacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James, Olarenwaju Kayode ile hasta olan Jorge Felix karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kupaya 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti.

Sivas temsilcisi son 16 turunda ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkma çıkmıştı.

Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.



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