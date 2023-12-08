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  4. Sivasspor maçında tribünden izledi, maç sonrası apar topar istedi! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Samet Akaydın için devreye girdi

Sivasspor maçında tribünden izledi, maç sonrası apar topar istedi! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Samet Akaydın için devreye girdi

08.12.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 15. hafta mücadeleleri ile sürerken ligde ilk yarının tamamlanmasına kısa bir süre kala kulüpler ara transfer dönemi için kolları sıvamış durumda. Bu ekiplerin başında gelen Adana Demirspor'da ise herkesi heyecanlandıran bir transfer gelişmesi yaşandı. Adana ekibinin başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'nin son Sivasspor maçını tribünden izlerken, maçın son düdüğünün ardından 2 isim için Sarı-Lacivertli yöneticilerle görüştü. İşte detaylar...

Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lİg'de ilk devrenin sona ermesine kısa bir süre kala ara transferde perde 11 Ocak tarihinde açılacak. 9 Şubat'a kadar sürecek olan ara transfer dönemi için kulüpler kollarını şimdiden sıvarken, ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'dan da beklenmedik bir hamle geldi.

Adana ekibi Fenerbahçe forması giyen iki isme talip oldu.

Sarı-Lacivertliler'de sakatların takıma katılmasının ardından forma şansı bulmakta zorlanacak olan Samet Akaydın ve Miha Zajc için Adana ekibi kapıyı çaldı.

MURAT SANCAK'TAN RESMİ GİRİŞİM

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Ligin 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden izleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Selahattin Baki ile görüştü ve iki oyuncuyu resmen istedi.

SON KARAR HOCANIN

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile görüşecek olan Fenerbahçe yönetimi, iki yıldız hakkındaki son kararı verecek.

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