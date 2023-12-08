Sivasspor maçında tribünden izledi, maç sonrası apar topar istedi! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'den Miha Zajc ve Samet Akaydın için devreye girdi

Süper Lİg'de ilk devrenin sona ermesine kısa bir süre kala ara transferde perde 11 Ocak tarihinde açılacak. 9 Şubat'a kadar sürecek olan ara transfer dönemi için kulüpler kollarını şimdiden sıvarken, ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'dan da beklenmedik bir hamle geldi.

Adana ekibi Fenerbahçe forması giyen iki isme talip oldu.

Sarı-Lacivertliler'de sakatların takıma katılmasının ardından forma şansı bulmakta zorlanacak olan Samet Akaydın ve Miha Zajc için Adana ekibi kapıyı çaldı.

MURAT SANCAK'TAN RESMİ GİRİŞİM

Ligin 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden izleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Selahattin Baki ile görüştü ve iki oyuncuyu resmen istedi.

SON KARAR HOCANIN

Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile görüşecek olan Fenerbahçe yönetimi, iki yıldız hakkındaki son kararı verecek.





