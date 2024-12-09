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Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası herkesi korkutmuştu! Barış Alper Yılmaz'dan arkadaşlarına güldüren mesaj

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.12.2024 13:33
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Aldığı sert darbe sonrası sakatlanan Barış Alper Yılmaz moralinin yerine geldiği, etrafındakilere "Ben Rizeli adamım bana bir şey olmaz" şakaları yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası herkesi korkutmuştu! Barış Alper Yılmaz'dan arkadaşlarına güldüren mesaj
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Süper Lig'in 15. Haftasında Sivasspor'a konuk olurken uzatma dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu. Rey Manaj'ın bileğine basması sonrası yerde kalan Barış sedyeyle kenara alındı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

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Milli futbolcu soyunma odasında ilk olarak pozisyonun şokuyla ve kırmızı kart verilmemesiyle birlikte duygusal anlar yaşadı. Sinirden ağlayan Barış Alper Yılmaz'ın olayın sıcaklığı geçtikten sonra moralinin yerine geldiği öğrenildi.

ETRAFINDAKİLERE ŞAKALAR YAPTI

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Manaj'ın bileğine basması sonrasında dizine yüklendiği için dizinde ağrı hisseden 24 yaşındaki futbolcu etrafındakilere şakalar da yaptı.

"BEN RİZE'LİYİM BİR ŞEY OLMAZ"

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Soyunma odasında galibiyete rağmen sakatlık nedeniyle sessizlik oluştu. Aynı gün İstanbul'a dönmek için stattan ayrılan kafileye Barış Alper "Ben Rizeli adamım bana bir şey olmaz merak etmeyin" diyerek şakalar yaparak moral verdi.

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Sakatlık Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
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