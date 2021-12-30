Sivasspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelede tek hedeflerinin kazanmak olduğunu belirtti.

Kadrolarında eksik olması nedeniyle takımdaki tüm futbolculara şans vermek zorunda kaldığını dile getiren Çalımbay, "Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Çünkü MKE Ankaragücü takımı, şu an şampiyonluğa oynayan bir takım. Süper Lig'den deneyimli olan arkadaşlar var, deneyimli bir takımdı." diye konuştu.

Takımının maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Turu geçtik ve şimdi önemli olan artık önümüzde oynayacağımız lig maçlarıdır, onlara odaklandık. Hedeflerimizden biri de Türkiye Kupası. Onda da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, inşallah iyi bir şekilde tamamlayacağız. Tek bir sıkıntımız var, Afrika Kupası başladığı için Faycal Fajr ve Max Gradel'in gitmesi bizim için çok büyük bir dezavantaj olacak. Onların yerine de yönetimle konuştuk görüştük, inşallah 2-3 transfer yapacağız. Ligde oynayacağımız 4 maç bizim için hayati derecede önemli. Bugün 8-9 kişi yoktu, ona rağmen oynayan arkadaşlarımız mükemmel şekilde mücadele etti."

Bir basın mensubunun savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin adının Trabzonspor ile anılmasını sorması üzerine Çalımbay, "Bizim oyuncuya ihtiyacımız varken, oyuncu kolay kolay verilmez. Onlar tabii ki kulübümüzle görüşür ve anlaşırsa bilemiyoruz. Ama şu anda böyle bir şey yok, sadece var olarak konuşuluyor. Ama asıl bizim ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

