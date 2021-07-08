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Sivasspor, Nijeryalı golcü Kayode'yi yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı

08.07.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Nijeryalı golcü Kayode'yi yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı

Sivasspor, Nijeryalı golcü Kayode'yi yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Nijeryalı golcü Olarenwaju Kayode'yi yeniden kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında kiralık olarak takıma katılan ve sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcunun, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Kulübü ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Olarenwaju Kayode, kırmızı-beyazlı ekibin Bolu'nun Gerede ilçesindeki kampına katıldı.

Geçen sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 maçta forma giyen Kayode, 11 kez gol sevinci yaşadı.​​​​​​​

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