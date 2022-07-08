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Sivasspor, Polonyalı oyuncu Karol Angielski'yi transfer etti

08.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Polonyalı oyuncu Karol Angielski'yi transfer etti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Polonya'da Radomiak Radom forması giyen 26 yaşındaki Angielski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Golcü futbolcu, 2020 yılından beri formasını giydiği Radomiak Radom'da geçen sezon 35 maçta 18 gol kaydetti.

- Angielski: "Çok mutluyum"

Yeni takımının Bolu kampına katılan Angielski, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde Türkiye'de daha önce oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını anlatan yeni transfer, şunları kaydetti:

"Sivasspor için profesyonel bir kulüp olduğunu söylediler. Yeni ve güzel bir stadyumu olduğunu ifade ettiler. Kulübün her şeyi edebi ve adabınca yaptığından bahsettiler. O yüzden buraya gelirken hiçbir tereddüttüm olmadı. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak kolay olmayacak. Takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum."

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