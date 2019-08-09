SPOR

Sivasspor, Porto'dan Fernando Andrade'yi kiraladı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 09.08.2019 21:00 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, Porto'nun Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Andrade'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Sivasspor, Porto'dan Fernando Andrade'yi kiraladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya vardı.

Tam ismi Fernando Andrade dos Santos olan sporcu 8 Ocak 1993'te Brezilya'nın Sao Caetano do Sul şehrinde dünyaya geldi. Sao Caetano takımının alt yapısında futbola başlayan Andrade, 2012 yılında Japonya ekibi Vissel Kobe'ye kiralık olarak transfer oldu.

Yeniden ülkesine dönen 26 yaşındaki sporcu sırasıyla; Guarani Futebol Clube, Rio Branco formasını giydikten sonra 2015 yılında Portekiz ekibi Clube Oriental Lissabon'a transfer oldu. Portekiz'de Penafiel, Santa Clara takımının da formasını terleten Brezilyalı sporcu son olarak Porto'ya transfer oldu.

Forvet arkası ve orta sahanın solunda görev yapan Fernando Andrade, kariyerinde çıktığı 166 maçta 41 gol ve 19 asistlik performans ortaya koydu.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Sivasspor'un forma numaraları belli olduSivasspor'un forma numaraları belli oldu
'Sivasspor ligde olmazsa olmaz''Sivasspor ligde olmazsa olmaz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor porto Fernando Andrade

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu

Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu

Diagne Galatasaray'ın kamp kadrosunda

Diagne Galatasaray'ın kamp kadrosunda

Avcı'dan transfer açıklaması!

Avcı'dan transfer açıklaması!

İşte Martin Skrtel'in yeni takımı

İşte Martin Skrtel'in yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sivas kaçtı, Ajax yakaladı

Sivas kaçtı, Ajax yakaladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sivasspor golcüsünü buldu

Sivasspor golcüsünü buldu

Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti

Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor, Porto'dan Fernando Andrade'yi kiraladı

Sivas'a Sambacı yıldız

Sivasspor’da forma numaraları belli oldu

Sivasspor'un forma numaraları belli oldu

Servet Çetin: Sivasspor ligde olmazsa olmaz

'Sivasspor ligde olmazsa olmaz'

Mecnun Otyakmaz: Süper Lig Katar öncesi bir durak değil

'Süper Lig Katar öncesi bir durak değil'

Sivasspor, Armin Djerlek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Sivas'a Sırp orta saha

Rıza Çalımbay: Beşiktaş maçına mükemmel hazırlandık

'Beşiktaş'a mükemmel hazırlandık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.