Sivasspor- Qarabag maçı ilk 11'leri

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Sivasspor - Qarabag maçı canlı anlatımı haberimizde...

SİVASSPOR - QARABAG MAÇI İLK 11'LERİ

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Robin, Uğur, Hakan Arslan, Claudemir, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Ninga, Yatabare.

Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu.

SİVASSPOR - QARABAG | CANLI

Mücadele başladığın canlı anlatımı buradan takip edebilirsiniz...

VİLLARREAL LİDER

Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.

Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor.

Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

AVRUPA'DA 11. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.

