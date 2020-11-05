Sivasspor- Qarabag maçı ilk 11'leri

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Sivasspor - Qarabag maçı canlı anlatımı haberimizde...
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Robin, Uğur, Hakan Arslan, Claudemir, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Ninga, Yatabare.
Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Andrade, Ozobic, Zoubir, Owusu.
Mücadele başladığın canlı anlatımı buradan takip edebilirsiniz...
Maccabi Tel-Aviv'e 1-0, Vilarreal'e de 3-1 yenilerek henüz puanla tanışamayan Karabağ, grupta iki hafta sonunda son sırada yer alıyor.
Deplasmanda Villarreal'a 5-3, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor ise gol averajıyla grupta 3. sırada bulunuyor.
Sivas ekibi, iç sahada Karabağ'ı yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.
Avrupa kupalarında daha önce 10 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı, 7 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.
Sivasspor, Avrupa'da 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 25 gole engel olamadı.
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