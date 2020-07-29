Sivasspor, Rıza Çalımbay’ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay ile ilgili karar verildi.
Trt Spor'un haberine göre; Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
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