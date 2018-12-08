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Sivasspor taraftarı Eren Dolak hayatını kaybetti

SİVASSPOR HABERLERİ  | 08.12.2018 19:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor- Göztepe maçının ardından kalp krizi geçiren 31 yaşındaki Sivasspor taraftarı Eren Dolak hayatını kaybetti.

Sivasspor taraftarı Eren Dolak hayatını kaybetti

Sivasspor'un Göztepe'yi 2-0 yendiği mücadeleyi tribünde takip eden Eren Dolak (31), maç sonu stat çıkışında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dolak'a, taraftarlar arasında bulunan bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ambulansla Sivas Medicana Hastanesine kaldırılan Eren Dolak'ın, müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten, hastaneye gelerek Dolak'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Hastaneye gelen bazı taraftarların gözyaşı döktüğü görüldü.

Sivas Medicana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Gürelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanemizin statta bulunan ambulansıyla (Eren Dolak) buraya getirildi. Acil servise ulaşmasının ardından bir saat süren müdahaleye rağmen, maalesef yaşamını yitirmiştir" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN TAZİYE MESAJI
Sivasspor Kulübü, yaşamını yitiren Eren Dolak için başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün evimizde oynadığımız Göztepe maçının ardından Eren Dolak isimli taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bizleri derin bir üzüntüye boğan olay sonrası aramızdan ayrılan Eren Dolak'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ile sabır diliyoruz."

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Sivasspor Eren Dolak

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