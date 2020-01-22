Sivasspor taraftarı fenomen dayı konuştu: Sabaha kadar bekledim

Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin büyük ilgi görüyor. Videonun kısa sürede binlerce paylaşılmasıyla tanınır hale gelen ve geçimini sokakta simit satarak sağlayan Yaşin, o gün yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Yaşin, 15 yaşımdan beri simit işindeyim. Simit fırınında çalıştım, boyacılık yaptım, dağıtıcılık yaptım, kömür çektim. Alnımın teriyle çalıştım. Sonra Sivasspor'un peşine düştüm. Sivasspor'un Beşiktaş maçını izledim meydanda. Baktım kalabalık vardı, aralarına katıldım ve ben de sabaha kadar bekleyeceğimi söylemek istedim. Yönetime, Mecnun başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanımla, futbolcularla ve hocalarımla görüşmek istiyorum dedi.

SABAHA KADAR UYUTMADILAR

Sivas'ın çocuğu olduğunu belirten Yaşin, O videodan sonra çok fazla arayan oldu. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden çok arayan oldu. Sabaha kadar beni uyutmadılar dedi.

Demir Grup Sivasspor'un bu sene şampiyon olmasını çok istediğini belirten Yaşin, Sivasspor çok iyi gidiyor. Rıza hocamız bu sene şampiyonluğu kazandıracak bize inşallah. Başkanımızla, takımımızla gurur duyuyoruz. Yeter ki bu sene Anadolu takımlarından bir şampiyon çıksın diye konuştu.