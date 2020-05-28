Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan TFF'nin kararına tepki: "Neden?"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olması kararına tepki gösterdi.

TRT Spor'a konuşan Çalımbay, "İptal ettiğimizde 1-2 vaka vardı, şimdi daha çok vaka var. Tatsız tuzsuz bir lig geçecek gibi geliyor bana, inşallah hayırlısı olur." dedi.

Ligin daha farklı bir senaryoda oynanabileceğini de söyleyen deneyimli teknik adam, "Oyuncular tedirgin. Mecburen oynanacak bir lig gibi oluyor. Benim aklımdaki Temmuz sonu gibiydi. Böyle bir karar verildi. Oyuncu arkadaşlarımız tabii ki hepimizin kontrolü altında, tedbir alınıyor. Evde hayat var deniyor ama oyuncu arkadaşlarımız maç oynamaya çıkacak. Bizim, söylenenlerin 10 katı daha dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama kimse tedirgin değilim diyemez.

Sportif tarafa baktığımızda, 8 maç final maçları gibi. Bunlarda düşme, kalkma, şampiyonluk... Her şey söz konusu. Belki ummadığınız takım ummadığınız iyi bir yere gelecek. Neden acele ediyorlar, neden futbolcuları düşünmüyorlar, neden 1 şehirde, 2-3 şehirde yapmıyorlar da bir an önce bitirmeyip, sıkıntı yaşatıyorlar, bunu anlamıyorum.