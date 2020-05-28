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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan TFF'nin kararına tepki: "Neden?"

SİVASSPOR HABERLERİ  | 28.05.2020 17:47 | Son Güncelleme

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig için gelen son kararla ilgili görüşünü paylaştı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan TFF'nin kararına tepki: "Neden?"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacak olması kararına tepki gösterdi.

TRT Spor'a konuşan Çalımbay, "İptal ettiğimizde 1-2 vaka vardı, şimdi daha çok vaka var. Tatsız tuzsuz bir lig geçecek gibi geliyor bana, inşallah hayırlısı olur." dedi.

Ligin daha farklı bir senaryoda oynanabileceğini de söyleyen deneyimli teknik adam, "Oyuncular tedirgin. Mecburen oynanacak bir lig gibi oluyor. Benim aklımdaki Temmuz sonu gibiydi. Böyle bir karar verildi. Oyuncu arkadaşlarımız tabii ki hepimizin kontrolü altında, tedbir alınıyor. Evde hayat var deniyor ama oyuncu arkadaşlarımız maç oynamaya çıkacak. Bizim, söylenenlerin 10 katı daha dikkat etmemiz gerekiyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama kimse tedirgin değilim diyemez.

Sportif tarafa baktığımızda, 8 maç final maçları gibi. Bunlarda düşme, kalkma, şampiyonluk... Her şey söz konusu. Belki ummadığınız takım ummadığınız iyi bir yere gelecek. Neden acele ediyorlar, neden futbolcuları düşünmüyorlar, neden 1 şehirde, 2-3 şehirde yapmıyorlar da bir an önce bitirmeyip, sıkıntı yaşatıyorlar, bunu anlamıyorum.

Bütün oyuncular bunu istiyor, yabancı oyuncular da bir yerde hemen oynansın da ülkemize dönelim istiyor. Maçları böyle tek tek oynamanın ne anlamı var, anlamıyorum. Hiç kimse stres yaşamadan, geceleri uykusuz geçirmeden maçlar tamamlanabilirdi. Bu artık oynansın diye oynanacak bir lig. Seyirciden de mahrum olacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KISA SÜREDE BİTEBİLİRDİ"

Daha kısa sürede oynamaları gerektiğini vurgulayan antrenör, "Yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun. Maçlar başladıktan sonra belki alışacağız, belki rahatlıkla ligimizi bitireceğiz ama tedirginlik Almanya'da da var, burada da var. Süre çok az, 8 maç. Bunu çok kısa şekilde bitirebilirdi, niye bu kadar uzatıyorlar? Bir şehirde her hafta oynayalım, ona da razıyım ama böyle bölük pörçük oluyor. Bizim en zor işimiz deplasman. En yakın yerlere dahi özel uçakla gitmemiz gerekiyor, yoksa sıkıntı yaşarız." dedi.

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