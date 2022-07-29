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Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

29.07.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Turkcell Süper Kupa'da yarın İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Başakşehir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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Sivasspor Trabzonspor futbol

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