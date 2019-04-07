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Sivasspor'un 600. golünü Erdoğan Yeşilyurt attı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 07.04.2019 14:28 | Son Güncelleme

Sivasspor’un Süper Lig tarihindeki 600'üncü golünü İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında Erdoğan Yeşilyurt attı.

Sivasspor'un 600. golünü Erdoğan Yeşilyurt attı

Süper Lig serüvenini 13 sezondur sürdüren Demir Grup Sivasspor, 2005-2006 sezonunda Lig'e "Merhaba" demişti. Demir Grup Sivasspor, 13'üncü sezonunu yaşadığı ligde İM Kayserispor maçı öncesi oynadığı 440 maçta toplam 599 kez fileleri havalandırmıştı. Bu mücadelede Kayserispor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt’un bulduğu gol ile ligde attığı toplam gol sayısını 600'e yükseltti.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt İstikbal Mobilya Kayserispor

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