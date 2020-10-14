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Sivasspor’un A takım listesi belli oldu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 14.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

DG Sivasspor’un Sırbistanlı orta saha oyuncusu Armin Derlek, TFF'ye bildirilen A takım oyuncu listesinde yer almadı.

Sivasspor’un A takım listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden kulüplerin birinci transfer tescil dönemi sonrası 'Resmi A Takım Oyuncu Listeleri'ni yayımladı.

Sivasspor’un kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyordu. Kırmızı-beyazlılar, 20 yaşındaki Sırbistanlı orta saha oyuncusu Armin Derlek’i, sezonun ilk yarısı için verilen listeye dahil etmedi.

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SİVASSPOR'UN 28 KİŞİLİK A TAKIM OYUNCU LİSTESİ ŞÖYLE:

"Jorge Felix, Casimir Ninga, Hakan Arslan, Olarenwaju Kayode, Max Gradel, Fayçal Fajr, Caner Osmanpaşa, Barış Yardımcı, Yasin Öztekin, Mustapha Yatabare, Aaron Appindangoye, Isaac Cofie, Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Muammer Zülfikar Yıldırım, Ziya Erdal, Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Safa Gundak, Samet Kılıçkaya, Kubilay Eren Şahin, Mikail Balkaya, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Arouna Kone, Serhiy Rybalka, Claudemir, Samba Camara."

(İHA)

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