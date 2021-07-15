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Sivasspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu

15.07.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Moldova'dan Petrocub oldu.

Sivasspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova'nın Petrocub takımıyla maça çıkacak.

Türk temsilcisinin rakibini belirleyen turnuvanın 1. eleme turu rövanş karşılaşmasında, Moldova ekibi Petrocub, Kuzey Makedonya'nın Sileks takımını başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Petrocub, 90+5. dakikada Mihail Platica'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci turda Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu.

Petrocub ile Sileks takımı arasındaki ilk karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

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Sivasspor
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