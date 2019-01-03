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Sivasspor'un başarılı kalecisi Tolgahan Acar'dan ilginç paylaşım

SİVASSPOR HABERLERİ  | 03.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor’un Adanalı başarılı file bekçisi Tolgahan Acar, lüks otomobiliyle kaleye girdi. O anları "Bu senenin ilk golü benden olsun" yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Sivasspor'un başarılı kalecisi Tolgahan Acar'dan ilginç paylaşım

Ligde aldığı başarılı sonuçların ardından ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor’da başarılı kaleci Tolgahan Acar, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Karla kaplı antrenman sahasına lüks otomobiliyle gelen Acar, aracıyla kaleye girdiği görüntüleri paylaşarak, "Bu senenin ilk golü benden olsun" ifadelerini kullandı. Başarılı file bekçisini sosyal medyadan takip eden bazı taraftarlar yorumlarda bulundu. Bir taraftar, "Kone'den iyisin ağabey. Hocayla konuş forvete geç artık" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Sivasspor Tolgahan Acar

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