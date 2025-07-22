Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ın yeni takımı belli oluyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da oynayan forvet oyuncusu Rey Manaj için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşerek bir alt ligde sezonu geçirecek olan Sivasspor'da golcü isimden ayrılık sinyalleri geldi. Adı daha önce ülkemizden Samsunspor ile anılan fakat anlaşma sağlanamayan golcü için BAE ekibinden bir teklif geldi.

TEKLİF KABUL GÖRMEYE YAKIN!

Sacha Tavolieri'nin iddiasına göre BAE ekibi Al Sharjah, Sivasspor'dan Rey Manaj'ı 2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi. BAE ekibinin Manaj ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ve Sivasspor ile anlaşmanın resmi olarak tamamlanmasının ardından oyuncunun Birşil Arap Emirlikleri'ne gideceği öğrenildi.