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Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ın yeni takımı belli oluyor!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den Trendyol 1. Lig'e düşen Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ın yeni takımı belli oluyor. BAE ekibi Al Sharjah, oyuncu için anlaşmaya yakın. İşte detaylar...

Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ın yeni takımı belli oluyor!
Burak Kavuncu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da oynayan forvet oyuncusu Rey Manaj için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşerek bir alt ligde sezonu geçirecek olan Sivasspor'da golcü isimden ayrılık sinyalleri geldi. Adı daha önce ülkemizden Samsunspor ile anılan fakat anlaşma sağlanamayan golcü için BAE ekibinden bir teklif geldi.

TEKLİF KABUL GÖRMEYE YAKIN!

Sivasspor un golcü oyuncusu Rey Manaj ın yeni takımı belli oluyor! 1

Sacha Tavolieri'nin iddiasına göre BAE ekibi Al Sharjah, Sivasspor'dan Rey Manaj'ı 2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya yakın olduğu bildirildi. BAE ekibinin Manaj ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı ve Sivasspor ile anlaşmanın resmi olarak tamamlanmasının ardından oyuncunun Birşil Arap Emirlikleri'ne gideceği öğrenildi.

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