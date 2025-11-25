SPOR

Sivasspor'un golcüsü Luan Campos şehri terk etti!

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sivasspor'da Luan Campos şoku yaşanıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kimseye haber vermeden şehirden ayrılması ve kulüp yetkililerinin telefonlarını cevaplamaması gündem oldu.

Burak Kavuncu

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sivassspor'un golcü oyuncusu Luan Campos kulüp yetkililerine haber vermeden şehri terk etti. Sivasspor kulübü oyuncuyla ilgili resmi bilgilendirmede bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Sivasspor: "Profesyonel futbolcularımızdan Luan Campos, dün gece geç saatte eşyalarını da alarak izinsiz şekilde ve hiçbir gerekçe bildirmeden tesislerimizi terk etmiş; bunu takiben, yasal temsilcisi olmayan bir kişi tarafından gönderilen mevzuata aykırı bir bildirim ile taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarafımıza iletilmiştir.

Futbolcunun usulüne uygun fesih bildirimi beklenmekte olup, bunun alınmasını takiben sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi nedeniyle yetkili merciler önünde futbolcu aleyhine gerekli hukuki adımlar atılacaktır."

PERFOMANSI

Trendyol 1.Lig'inde şu zamana kadar 11 maça çıkan Luan, kırmızı-beyazlı formayla 1 gol, 1 asistle oynadı.

