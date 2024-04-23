Sivasspor'un kazandığı penaltı sonrası Fırat Aydınus'tan ilginç yorum! ''Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış''

Fenerbahçe ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçın ardından birçok yorum yapıldı. Son dakikada verilen penaltı kararı sonrası Fırat Aydınus'tan ilginç bir yorum geldi.

"SKANDAL BİR HATALI KARARA İMZA ATTI VAR HAKEMİ"

Fırat Aydınus: "Skandal bir hatalı karara imza attı VAR hakemi. Gerek Djiku'nun gerek Livakovic'in pozisyonunda Cihan Aydın sahada ne verirse, penaltı da verse, devam da ettirse VAR'ın karışamayacağı her iki kararda da saygı duyulması gereken bir pozisyon. Hangi kararı verirse versin sana göre bana göre. Bu sahada hakemin vermesi gereken bir karar. VAR hakemi hangi pozisyon için çağırdı, Livakovic'in pozisyonu için çağırdı. Livakovic, kontrolsüz gelmiyor. Ayağını koyuyor."

"BİR TEMAS VARSA BİLE MANAJ TOPA DOĞRU GİDERKEN YAPILMIŞ BİR MÜDAHALE DEĞİL"

"Manaj topa vurduktan sonra aşağı doğru çömelip ikinci bir topa hamle yapmasını Livakovic engellemiyor. Livakovic'in ayağı yerde. Bir temas varsa bile Manaj topa doğru giderken yapılmış bir müdahale değil. Bu pozisyon için karışıyorsa çok büyük bir yanlış. Djiku'nun topa Manaj topa vurmadan önce bir teması var. Djiku, Manaj'ın topa sağlıklu vurmasını engelleyip engelleniyor mu? VAR hakemi tarafından şiddet ölçülerek hakemin çağrılacağı pozisyonlar var. Sen şiddetölçer değilsin. Hakem verip değerlendirmeli. Buradaki Djiku'nun temasın şiddetini ne kadar etkileyip etkilemediğini VAR bilemez. Hakem sahada karar verir amenna. Djiku'nun bu teması Manaj'ın sağlıklı vuruşunu engelliyor mu? Livakovic'in Manaj'ın ikinci kez topla oynama şansını yok ediyor mu? Bu soruların cevapları sana göre bana göre değişiyorsa sana açık bir cevap olur, VAR'ın çağırıp çağırmama konusunda.

"VAR BU POZİSYONDA TÜRK İŞİ BİR HAREKET YAPARAK..."

"VAR bu pozisyonda Türk işi bir hareket yaparak Benjamin Brand, oturduğu yerde Bünyamin Brand olarak çağırdı. Sen hakemi çağırırsan tünele sokarsın. Hakemin pozisyona penaltı vermesi de değil demesi de tepki görecekti. Hakemi tünele sokmak budur. Bu pozisyon tamamen sahada hakemin karar vermesi gereken pozisyon. Her iki karar da kabul görürdü. Asla Bünyamin Brand'ın karışacağı pozisyon değildi. Ne dedim, bekleyelim. Hep açık net, sana göre bana göre pozisyonlarda müdahil olundu. Olması gerekenler skora göre es geçildi. Bizim Türk VAR'larda bu pozisyonlarda eleştiriliyordu.

"BU SENE KENDİ LİGİNDE 6 MAÇA ÇIKMIŞ BRAND"

34 yaşındaki Brand, en son Deniz Aytekin'in VAR hakemiymiş. Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış Brand, koskoca pozisyonda. 6 kez VAR hakemliği yapmış, 1 sezonda. Ne kadar yani tecrübe anlamında! Bir bu hakemi getiriyorsun, bir tane hiç sahada hakemlik yapmayanı getiriyorsun. Sadece yapmak için yapılan yabancı VAR hakemliğinde bunlar yaşanıyor. Daha dur 8 maç oldu. Kesinlikle hocam hakemin verip uygulayacağı karar ne olursa olsun bir pozisyon."





