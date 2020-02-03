Sivasspor'un serisi sona erdi

Ligde son yenilgisini ilk devrenin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında 3-2’lik sonuçla alan Sivasspor, 11 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Ligin 9. haftasında sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisi başlatan kırmızı-beyazlılar, bu periyotta Denizlispor ve Konyaspor’u 2-0, Kayserispor’u 4-1, Kasımpaşa’yı 2-0, Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe’yi de 3-1 yenmişti.
Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan DG Sivasspor, Göztepe’yi 1-0, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Yiğidolar, Süper Lig’in 20. haftasında ise deplasmanda 5-1 mağlup olduğu Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi.
Öte yandan DG Sivasspor, ligin 21. haftasında kendi seyircisi önünde Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. 9 Şubat Pazar günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.
(İHA)
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