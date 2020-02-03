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Sivasspor'un serisi sona erdi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 03.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Lider DG Sivasspor, Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK’ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Sivas ekibinin 11 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Sivasspor'un serisi sona erdi

Ligde son yenilgisini ilk devrenin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında 3-2’lik sonuçla alan Sivasspor, 11 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Ligin 9. haftasında sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisi başlatan kırmızı-beyazlılar, bu periyotta Denizlispor ve Konyaspor’u 2-0, Kayserispor’u 4-1, Kasımpaşa’yı 2-0, Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe’yi de 3-1 yenmişti.

Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan DG Sivasspor, Göztepe’yi 1-0, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Yiğidolar, Süper Lig’in 20. haftasında ise deplasmanda 5-1 mağlup olduğu Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Öte yandan DG Sivasspor, ligin 21. haftasında kendi seyircisi önünde Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. 9 Şubat Pazar günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

(İHA)

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Sivasspor süper lig

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