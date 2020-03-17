Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'tan TFF'ye koronavirüs tepkisi!

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok lig ertelenirken, Ukrayna ve Türkiye ligi henüz ertelenmedi. Artan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye liginin de erteleneceği konuşulmaya başlanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara son verdi.
"ERTELENME SÖZ KONUSU DEĞİL"
“Yerel liglerin Haziran sonuna kadar düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talep edildi, Haziran sonuna kadar tamamlanması arzulanmaktadır. Şu anda alınmış kararda bir değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar maçlar seyircisiz devam edecek."
SİVASSPORLU MERT HAKAN YANDAŞ'TAN TFF'YE GÖNDERME!
Spor Toto Süper Lig'in ertlenmeme kararının ardından Sivasspor futbolcusu Mert Hakan Yandaş, TFF'ye göndermeli bir tweet attı. ''Oyna devam'' etiketini kullanarak ''çünkü bizim bir ailemiz yok'' yazan yıldız oyuncu koronavirüs salgınına dikkat çekti.
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