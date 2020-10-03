Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi maç programı belli oldu

Bugün gerçekleştirilen kura çekiminde I grubunda; İspanya temsilcisi Villarreal CF, Azerbaycan ekibi Qarabağ FK ve İsrail'den Maccabi Tel-Aviv ile eşleşen Sivasspor’un maç programı netleşti.
Kırmızı-beyazlılar 1. haftada 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21.00'de deplasmanda Villarreal CF karşılaşacak.
Yiğidolar 2. haftada ise sahasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek. 29 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın saati 18.55 olarak belirlendi. 3. haftada Sivasspor Qarabağ FK karşı karşıya gelecek. 05 Kasım 2020 Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.55'de başlayacak.
Sivasspor 4. haftada Qarabağ FK deplasmanına gidecek. 26 Kasım 2020 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 18.55'de başlayacak.
(İHA)
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