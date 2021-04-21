SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sivasspor’un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Sivasspor’un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

21.04.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 36. hafta maçında DG Sivasspor, konuk ettiği lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Sivasspor’un yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Süper Lig’de 15. beraberliğini Beşiktaş karşısında sahasında 0-0’lık sonuçla alan Sivasspor, puanını 51’e çıkarttı. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar, bugün oynanan Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 13 maça çıkarttı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 6 beraberlikle 27 puan elde etti. Yiğidolar ayrıca bu sezon 47 gol atarken, kalesinde ise 40 gole engel olamadı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Beşiktaş'ta Aboubakar yine sakatlandıBeşiktaş'ta Aboubakar yine sakatlandı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal yigidolara
Sergen yeni Fatih terim olma yolunda ...Sivas'ın iki penaltısını vermeyerek Beşiktaş'ı kurtaran Fırat Aydınus'u çok beğendi ..zaten maçtan önce de rıza hocaya bir algı göndermişti herhalde allem kullemle Beşiktaş yine şampiyon yapılacak

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

Canlı yayında Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Fenerbahçe gözünü liderliğe dikti!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer!

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.