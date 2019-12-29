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  4. Sivasspor'un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'dan transfer açıklaması

Sivasspor'un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'dan transfer açıklaması

SİVASSPOR HABERLERİ  | 29.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi 1-0 yenmeyi başaran Sivasspor ilk devreyi lider tamamladı. Maçın ardından Sivasspor'un yıldız isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transferleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'un yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'dan transfer açıklaması

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu transferin gözde isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transfer haberlerine açıklık getirdi.

EMRE KILINÇ: TRANSFER OLMAK İSTEMİYORUZ

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da forma giyen başarılı kanat oyuncu Emre Kılınç, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti ve takım olarak performanslarını değerlendiren Emre Kılınç "Elimizden gelen mücadeleyi sahada vermeye çalışıyoruz. Burada ilk yarının son maçını oynadık. Sahadan çıkınca alınan sonuçtan pişman olmamak lazım. Göztepe'yi de tebrik ederim ama hak eden taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Önemli olan sahada herkesin her şeyini vermesi. Sahada elimizden geleni yaptığımız zaman zaten başarılı sonuçlar geliyor. Biz sadece mücadele ediyoruz, geri kalan her şey kendiliğinden oluyor. Tüm kulüp aynı şeyi düşününce başarı geliyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

"TRANSFER OLMAK İSTEMİYORUZ"

Sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasının hatırlatılması üzerine Emre Kılınç "Allah, bize buralara gelmeyi nasip etti, inşallah daha iyi devam ederiz. Transferle ilgili diyecek bir şeyim yok, söz yönetimde. Biz buradayız, gitmek istemiyoruz. Başladığımız bir şeyi yarım bırakıp gitmek olmaz. Gerisi Allah'ın takdiri." diye konuştu.

MERT HAKAN: YARI YOLDA BIRAKMAK YAKIŞMAZ

Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Demir Grup Sivasspor'un önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

2019'la ilgili değerlendirme yapan Mert Hakan Yandaş "2019'un ilk yarısı kabus gibiydi. Allah'a şükür hiç yılmadım. Tatil yapmadım, özel hoca ile çalıştım, karşılığını aldım ama biz aslan gibi 25 kişiyiz. Karakterli futbolcularız. İnşallah 2020 benim için devam eder. Sivasspor için de iyi devam eder ve şampiyon oluruz" dedi.

"YARI YOLDA BIRAKMAK YAKIŞMAZ"

"2020'ye nasıl gireceksin, sözleşmen sezon sonu bitiyor planları nedir?" sorusuna yanıt veren Mert Hakan Yandaş "2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim ve kampa katılacağım. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz. 37 puanımız var, Beşiktaş maçında cezalı olduğum için oynayamayacağım ama arkadaşlarıma güveniyorum." diye konuştu.

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