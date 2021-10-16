SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Sivasspor ve Antalyaspor düellosunda kazanan yok

Sivasspor ve Antalyaspor düellosunda kazanan yok

16.10.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Nuri Şahin'in ilk kez takımın başında olduğu maç kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Sivasspor ve Antalyaspor düellosunda kazanan yok

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor, 10. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle öne geçerken, 24. dakikada Fredy skoru eşitledi. Antalyaspor'da 42. dakikada Doğukan Sinik takımını üstünlüğe taşıdı. 45+4'te Olarenwaju Kayode skoru belirleyen golü kaydetti.

Öte yandan futbol sorumlusu olan Nuri Şahin kulübede kalırken, maça dahil olmadı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 10 yaparken, Antalyaspor 9 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Başakşehir'i konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"
Yok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibiYok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibi
Sivasspor'dan Beşiktaş'a tepkiSivasspor'dan Beşiktaş'a tepki
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kritik maçlarda yok

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Kritik maçlarda yok

Başakşehir'den Beşiktaş'a ilginç gönderme

Başakşehir'den Beşiktaş'a ilginç gönderme

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Volkan Demirel'e canlı yayında uyarı geldi

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken gol sevinci

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken gol sevinci

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.