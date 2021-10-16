Sivasspor ve Antalyaspor düellosunda kazanan yok

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Nuri Şahin'in takımı Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sivasspor, 10. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle öne geçerken, 24. dakikada Fredy skoru eşitledi. Antalyaspor'da 42. dakikada Doğukan Sinik takımını üstünlüğe taşıdı. 45+4'te Olarenwaju Kayode skoru belirleyen golü kaydetti.
Öte yandan futbol sorumlusu olan Nuri Şahin kulübede kalırken, maça dahil olmadı.
Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 10 yaparken, Antalyaspor 9 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Başakşehir'i konuk edecek.
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