Sivasspor, Villarreal maçına odaklandı

Sivasspor’da Villarreal maçı hazırlıkları başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Diğer yandan Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve As Başkan Faruk Taşseten, alt yapı tesislerinde incelemede bulundu ve ardından da kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını takip etti.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
(İHA)
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Cimbom'da Falcao ile yollar ayrılıyor
Abdülkadir Ömür "Dip" yaptı
Real Madrid bile etkilenirdi
Bayern, Bielefeld'e karşı ter attı
Milano derbisine Zlatan damga vurdu!
Sampdoria rahat kazandı, Muriqi siftah yaptı
Terim’in yüzünü güldürdüler
F.Bahçe'de yıldız isim Göztepe maçında yok!
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
Robinho transferi iptal
Arjantinli yıldız isim futbolu bıraktı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum