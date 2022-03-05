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Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak

05.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 14. sırada bulunan Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ve Fayçal Fajr karşılaşmada forma giyemeyecek.

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