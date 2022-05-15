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Sivasspor yarın ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

15.05.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor yarın ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 12 yenilgiyle 48 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 36 puanla 17. sırada bulunan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek, hasta olan Kerem Atakan Kesgin ile Moussa Konate'nin durumuna ise sağlık ekibi karar verecek.

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