Sivasspor'da Ahmet Oğuz sakatlandı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Ahmet Oğuz'un sol uyluk arka adalesinde orta derecede yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.



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