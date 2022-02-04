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Sivasspor'da Ahmet Oğuz sakatlandı

04.02.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Ahmet Oğuz sakatlandı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Ahmet Oğuz'un sol uyluk arka adalesinde orta derecede yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

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