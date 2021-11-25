Sivasspor'da Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alan çok pas çalışan futbolcular, son bölümde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivaspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



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