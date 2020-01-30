Sivasspor’da Camara an meselesi!

Süper Lig’e bu sezon damgasını vuran lider DG Sivasspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Sivasspor’un, en son Revolition forması giyen 27 yaşındaki Fransız stoper oyuncusu Samba Camara transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Camara'nın transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, Yasin Öztekin ve Claudemir’den sonra üçüncü imzasını attıracak. Kariyerinde 75 maça çıkan Camara, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Fransız futbolcu, kariyerinde Le Havre B, AC Le Havre ve New England Revolition formaları giydi.
(İHA)
Trabzonspor yıldız isimle anlaştı
Galatasaray'da Diagne gelişmesi
Ve imzayı attı! Transfer resmen açıklandı
Cimbom'a Belhanda için yeni teklif
Inter yarı finalde!
Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e büyük şok
Sergen Yalçın ilk idmanına çıktı
Yıldız futbolcular idmanda birbirine girdi
Vedat Muriç'ten Trabzon maçı sözleri
F.Bahçe'ye kötü haberi milli futbolcu verdi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
Ağaoğlu taraftara seslendi
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
FIFA'dan Cüneyt Çakır kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum