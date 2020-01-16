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  4. Sivasspor’da Fernando 4 hafta yok

Sivasspor’da Fernando 4 hafta yok

SİVASSPOR HABERLERİ  | 16.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında yapan Sivasspor'da Fernando’nun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıkladı.

Sivasspor’da Fernando 4 hafta yok

Antalya kampında sakatlanan Sivassporlu oyuncu Fernando’nun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sivasspor’da sakatlığı bulunan; Fernando Andrade, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye ve Emre Kılınç’ın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fernando Andrade: Antalya’da yaptığımız devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlanan oyuncumuz Fernando Andrade tedavisinin devamı için Portekiz’e gönderildi. Oyuncumuzun 4 hafta tedavisinin devam etmesi planlanmaktadır.

Marcelo Goiano: Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında salı günü sahamızda oynadığımız Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğinde bağ gerilmesi ve hafif ödem oluşan oyuncumuzun tedavisi tamamlandı ve sporcumuzun yarın takımımızla birlikte çalışmalara katılması planlanmaktadır.
Aaron Appindangoye: Yine Yeni Malatyaspor maçında sağ arka üst adalesinde hafif ağrı oluşan oyuncumuzun tedavisi tamamlandı. Aaron Appindangoye’nin de yarın takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır.

Emre Kılınç: Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan diğer sporcumuz Emre Kılınç ise daha önce sporcu fıtığı ameliyatı geçirdiği sol kasık üst kısmında gerilmeye bağlı hafif ağrı oluştu. Yapılan kontrolleri neticesinde oyuncumuz bugün antrenmanda yer aldı."

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Sivasspor fernando Emre Kılınç Marcelo Goiano sakatlık açıklama

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