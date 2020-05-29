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Sivasspor'da Fernando en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

SİVAS HABERLERİ  | 29.05.2020 21:40 | Son Güncelleme

Brezilyalı futbolcunun sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Fernando Andrade'nin sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Fernando'nun geçen hafta antrenmanda girdiği ikili mücadelede sakatlandığını belirten Ayyıldız, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, Fernando'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "En kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." açıklamasında bulundu.

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