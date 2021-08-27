Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda dün oynanan Kopenhag maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe 29 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Şeker görev yapacak.

