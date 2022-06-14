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Sivasspor'da kamp programı belli oldu

14.06.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da kamp programı belli oldu

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kamp programı belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon çalışmaları kapsamında 26 Haziran Pazar akşamı Sivas'ta toplanacak.

Futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten sonra 28 Haziran Salı günü Bolu'ya gidecek.

Sivasspor, 29 Haziran Çarşamba günü teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kampta çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

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Öğle
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