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Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor

24.12.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.

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